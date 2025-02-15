Внучки последнего президента СССР Михаила Горбачёва, 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская, живут в элитных домах в Германии, продают водку «Зеленский» и переводят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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