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Раскрыты подробности о жизни внучек последнего президента СССР Горбачева в Германии

Раскрыты подробности о жизни внучек последнего президента СССР Горбачева в Германии

Внучки последнего президента СССР Михаила Горбачёва, 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская, живут в элитных домах в Германии, продают водку «Зеленский» и переводят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Eduard
Две суки!
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20 час.
АК
Алекс Кузь
Чадами знаменитых родителей нужно заниматься. К сожалению, админы по качеству кадров не совсем соответствуют электронным выборам.
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20 час.
Зоя Гольдштаб
Поневоле вспомнишь &quot; длинные руки Дяди Джо&quot;! Понятно о ком речь?
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18 час.
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