Байден заявил о готовности к жестким реформам для защиты границы

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден признал, что проблемы на границе США долгое время остаются нерешенными, однако соглашение Белого дома и сенаторов позволит провести "самый жесткий набор реформ" для ее защиты в истории Америки.
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