Россиянку поймали в аэропорту столицы Эквадора с 32 игуанами

Полиция в Эквадоре обнаружила 32 морские игуаны с Галапагосских островов в багаже гражданки России. Женщину задержали при попытке вылететь из аэропорта Кито в Исландию.
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