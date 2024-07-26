Телефонного мошенника, забравшего у пенсионеров 600 тысяч рублей, отправили в колонию

Житель Томска и его подельник обманом похитили у пенсионеров 600 тысяч рублей. Подельник представлялся сотрудником правоохранительных органов и просил передать деньги для помощи якобы попавшему в аварию родственнику абонента.
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