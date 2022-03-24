Дюков о судейство в РПЛ: «В последнем туре стало качественнее. Единственная ошибка — эпизод в Нижнем»

Президент РФС Александр Дюков оценил судейство в РПЛ в феврале и марте. «В первых турах качество судейства в РПЛ, мягко говоря, было не самым высоким.

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