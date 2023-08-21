Русская весна

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Пентагон назвал Украине условия для передачи F-16

Пентагон назвал Украине условия для передачи F-16

Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут свое согласие на трансфер истребителей F-16, заявили в американском министерстве обороны.

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