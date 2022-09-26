«С отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев»

И в России, и в мире летальность от ковида заметно снизилась. В нашей стране сейчас она составляет 0,25%, и это минимальный показатель за всю пандемию, отметил в интервью «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.