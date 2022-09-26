ИЗВЕСТИЯ iz

6 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatoliy Анатолий Алексеев
    Всё больше нормальных людей появляется за бугром с трезвой оценкой статус кво а что будет дальше когда зима наступит,...В Британии посове...
  • ШКИПЕР
    Старому пердуну свой народ побоку ,главное нагадить России.Актер из США приз...
  • Ljubov Tretjakova
    Молодцы.Честь вам и слава.МО РФ рассказало ...

«С отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев»

«С отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев»

И в России, и в мире летальность от ковида заметно снизилась. В нашей стране сейчас она составляет 0,25%, и это минимальный показатель за всю пандемию, отметил в интервью «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх