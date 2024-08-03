В Царском Селе пройдет фестиваль «Великая война. 1914»

Петербуржцам покажут первый в мире тяжелый бомбардировщик В этом году фестиваль проходит по случаю 110-летия с начала Первой мировой войны и 10-летия открытия в Ратной палате музея, посвященного этому периоду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии