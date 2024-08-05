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На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ

На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ

На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов из рядов Вооруженных сил (ВСУ). По данным Офиса генпрокурора республики, за первое полугодье 2024 года было открыто почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих, говорится в материале Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

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