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Царьград

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В Москве столкнулись два автомобиля и мотоцикл в Лефортово

В Москве столкнулись два автомобиля и мотоцикл в Лефортово

В Лефортовском тоннеле Москвы произошло столкновение с участием двух автомобилей и мотоцикла. Движение затруднено на 4 км, доступна одна полоса из трёх.

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