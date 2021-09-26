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ЦИК Германии опубликовал предварительные данные выборов

ЦИК Германии опубликовал предварительные данные выборов

ЦИК Германии обнародовал первые предварительные данные парламентских выборов в стране. Результаты из более половины округов показывают, что лидерство в голосовании остается за Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая набирает 25,4%.

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