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В США конгрессмены попросили Байдена защитить подводные кабели от России

В США конгрессмены попросили Байдена защитить подводные кабели от России

Группа конгрессменов выразила серьезную обеспокоенность президенту США Джо Байдену по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, призвав оценить угрозы со стороны России и Китая.

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