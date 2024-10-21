В США конгрессмены попросили Байдена защитить подводные кабели от России

Группа конгрессменов выразила серьезную обеспокоенность президенту США Джо Байдену по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, призвав оценить угрозы со стороны России и Китая.
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