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Царьград

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Блэкхокс победил Миннесоту в овертайме, Байрам оформил хет-трик

Блэкхокс победил Миннесоту в овертайме, Байрам оформил хет-трик

"Чикаго Блэкхокс" победил "Миннесоту Уайлд" в овертайме со счётом 4:3. Боуэн Байрам оформил хет-трик, а Максим Шабанов забил за "Миннесоту".

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