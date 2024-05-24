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Закон, порядок, государство

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В образовательных организациях Липецкой области автоинспекторы проводят просветительские акции

В образовательных организациях Липецкой области автоинспекторы проводят просветительские акции

В мае и начале июня, в дни проведения областного широкомасштабного мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции повсеместно встречаются с детьми и подростками, информируют их о факторах дорожных рисков, призывают соблюдать ПДД и вести себя законопослушно на трассах.

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