"Специалисты по всем вопросам..."

Вовсе нет. Этот утомительно длинный типично графоманский опус не про войну, а про себя любимого и самую верную точку зрения из всех существующих! С к сожалению она разбивается в дребезги одним простым вопросом: автор по прежнему считает НГШ Герасимова профессиональным военным после заявления Путину о численности ВСУ в Курской области "около 1000", а врио Смирнов и Алаутдинов заявили другое 12000???????

Сергей Гаврилов

Можно что угодно писать о диванных экспертах, но результаты СВО налицо: мы не освободили ни Донецкую область, ни Херсон и Запорожье, зато приобрели проблемы, если это можно так назвать, в Белгородской и Курской областях. Даже молчу о прилетах БПЛА на наши аэродромы нефтезаводы. Чем гордиться? Кстати о "славе" КЧФ чуть не забыл. Третий год идет война, а мы еще "по-настоящему" не воюем? ОЧЕНЬ ГОРЬКО!