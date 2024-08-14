"Специалисты по всем вопросам..."

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Комментарии
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Александр Батт
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8 час.
Vladimir Soukhatchev
Вовсе нет. Этот утомительно длинный типично графоманский опус не про войну, а про себя любимого и самую верную точку зрения из всех существующих! С к сожалению она разбивается в дребезги одним простым вопросом: автор по прежнему считает НГШ Герасимова профессиональным военным после заявления Путину о численности ВСУ в Курской области &quot;около 1000&quot;, а врио Смирнов и Алаутдинов заявили другое 12000???????
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5 час.
Сергей Гаврилов
Можно что угодно писать о диванных экспертах, но результаты СВО налицо: мы не освободили ни Донецкую область, ни Херсон и Запорожье, зато приобрели проблемы, если это можно так назвать, в Белгородской и Курской областях. Даже молчу о прилетах БПЛА на наши аэродромы нефтезаводы. Чем гордиться? Кстати о &quot;славе&quot; КЧФ чуть не забыл. Третий год идет война, а мы еще &quot;по-настоящему&quot; не воюем? ОЧЕНЬ ГОРЬКО!
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5 час.

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