Морской слон Нил терроризирует целый штат, но все равно стал звездой в ТikTok: смотрим много смешных видео

Даже бродячие животные в Австралии совершенно на другом уровне. фото: соцсети / Sara Guerrini Австралийский штат Тасмания знаменит своими невероятными пейзажами и множеством достопримечательностей, входящих в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, вот только лето 2026 года показало, что это не все, чем может похвастаться остров.