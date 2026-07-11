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Морской слон Нил терроризирует целый штат, но все равно стал звездой в ТikTok: смотрим много смешных видео

Морской слон Нил терроризирует целый штат, но все равно стал звездой в ТikTok: смотрим много смешных видео

Даже бродячие животные в Австралии совершенно на другом уровне. фото: соцсети / Sara Guerrini Австралийский штат Тасмания знаменит своими невероятными пейзажами и множеством достопримечательностей, входящих в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, вот только лето 2026 года показало, что это не все, чем может похвастаться остров.

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