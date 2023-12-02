Оккупированная стадами бабуинов Газа превратилась в самое опасное место для детей на планете

Перемирие (прекращение огня) в Газе закончилось, оно продлилось всего 7 суток. 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении военных действий в Газе и ее окрестностях против ХАМАС, объясняя это тем, что палестинцы в очередной раз обстреляли израильские населенные пункты.