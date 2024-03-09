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  • Модест
    Этого зверька двужопого можно не брать в расчёт. Мало ли что он там теперь считает... Пусть в очередь за Мыколой Паше...Вучич считает, чт...

TRT World: В Армении обсуждают идею вступления в Евросоюз

TRT World: В Армении обсуждают идею вступления в Евросоюз

В ряд активно обсуждаемых в Армении вопросов входит идея вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World, передает 9 марта РИА Новости.

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