Волкер: Трамп может потребовать от Кремля отвода войск ещё до инаугурации

Бывший куратор Украины от Госдепартамента уже планирует «небывалую перемогу».Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах и возвращения в Белый дом может потребовать от Кремля отвода войск в зоне боевых действий на Украине еще до инаугурации, заявил бывший куратор Украины от Госдепартамента США Курт Волкер.