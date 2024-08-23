Криптогиганты вкладывают в выборы в США

Приближающиеся президентские выборы в США стали свидетелями миллиардов долларов в виде взносов от криптовалютных гигантов, таких как Coinbase и Ripple, которые стремятся повлиять на политические результаты.
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