В Госдуме рассказали, нужна ли новая мобилизация в России

АндрейБорков

Ну это пока нет необходимости. Все будет зависеть от взаимоотношений с США после прихода к власти Трампа. Не исключена возможность обострения ситуации до крайности. НАТО не просто так стягивает силы к нашим границам в Польше, Финляндии, на Балтике. Не просто так к Белоруссии лапки свои НАТО протягивает. В Армении тоже происходит очень интересный процесс. Все это не просто так. Да и с УкРуиной не все просто, часть Курской области еще оккупирована, по Крыму и другим нашим областям, при чем даже не самым ближним к УкРуине удары наносятся. По этому мобилизации ПОКА не планируется, но это не значит, что не планируется ВООБЩЕ.