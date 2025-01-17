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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме рассказали, нужна ли новая мобилизация в России

В Госдуме рассказали, нужна ли новая мобилизация в России

Депутат Картаполов отметил, что при таких переменах, которые происходят в мире, необходимо быть готовым ко всему Необходимости в новой волне мобилизации нет, поскольку ежедневно около тысячи человек подписывают контракт с Минобороны, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну это пока нет необходимости. Все будет зависеть от взаимоотношений с США после прихода к власти Трампа. Не исключена возможность обострения ситуации до крайности. НАТО не просто так стягивает силы к нашим границам в Польше, Финляндии, на Балтике. Не просто так к Белоруссии лапки свои НАТО протягивает. В Армении тоже происходит очень интересный процесс. Все это не просто так. Да и с УкРуиной не все просто, часть Курской области еще оккупирована, по Крыму и другим нашим областям, при чем даже не самым ближним к УкРуине удары наносятся. По этому мобилизации ПОКА не планируется, но это не значит, что не планируется ВООБЩЕ.
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