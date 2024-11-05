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Сырский доложил Зеленскому "о северокорейском" наступлении на южном фронте

Сырский доложил Зеленскому "о северокорейском" наступлении на южном фронте

Главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому об активизации ВС России юге Украины.О докладе Александра Сырского в своём вечернем обращении заявил президентУкраины Владимир Зеленский, попутно сказав о том, что в Курскую область якобы прибыли 11 тысяч северокорейских солдат, упрекнув Запад в отсутствии должной реакции.

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