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Царьград

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Санатории Беларуси заработали 1,088 млрд рублей за 9 месяцев

Санатории Беларуси заработали 1,088 млрд рублей за 9 месяцев

За девять месяцев 2025 года санаторно-курортные организации Беларуси заработали более 1 млрд 88 млн рублей, при этом экспорт услуг вырос на 15% и достиг 476 млн рублей.

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