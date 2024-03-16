В ВХЛ установлен мировой рекорд по количеству сэйвов, совершенных одним вратарем

Вратарь «СКА-Нева» Артемий Плешков в ходе матча с АКМ отразил 124 броска. 16 марта в Санкт-Петербурге прошел четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ, в котором «СКА-Нева» принимала тульский АКМ.
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