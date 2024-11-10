Что известно об атаке дронов на Москву. Первые сообщения об уничтожении БПЛА появились около 9 утра.
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Что известно об атаке дронов на Москву. Первые сообщения об уничтожении БПЛА появились около 9 утра.
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