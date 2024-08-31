Мирошник: Украина шантажирует и склоняет к терактам сотрудников Запорожской АЭС

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются шантажу со стороны Украины. Угрозами убийством родных и близких их склоняют к совершению терактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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