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Мирошник: Украина шантажирует и склоняет к терактам сотрудников Запорожской АЭС

Мирошник: Украина шантажирует и склоняет к терактам сотрудников Запорожской АЭС

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются шантажу со стороны Украины. Угрозами убийством родных и близких их склоняют к совершению терактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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