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Медицина 2.0

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Как сделать покупные овощи безопаснее: агроном назвала простой способ удалить 80% нитратов

Как сделать покупные овощи безопаснее: агроном назвала простой способ удалить 80% нитратов

Обычная варка и очистка овощей снижают содержание нитратов вдвое. Об этом россиянам рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

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