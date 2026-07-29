Как сделать покупные овощи безопаснее: агроном назвала простой способ удалить 80% нитратов

Обычная варка и очистка овощей снижают содержание нитратов вдвое. Об этом россиянам рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии