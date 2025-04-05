В Курской области повреждены более 20 храмов, заявили в РПЦ

На территории пяти районов Курской области после освобождения от ВСУ были зафиксированы повреждения 23 храмов, два из них полностью разрушены, заявил митрополит Курский и Рыльский Герман 5 апреля, сообщает пресс-служба РПЦ.
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