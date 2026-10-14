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Пункт-А

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В Астрахани «шутку» псевдограбителя не оценили и приговор оставили в силе

В Астрахани «шутку» псевдограбителя не оценили и приговор оставили в силе

Ему придется отсидеть год за хулигантство. В июле 2026 года приговором Советского районного суда г.

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