«Не можем допустить»: Байден раскритиковал проект бюджета за отсутствие помощи Украине, но все-таки подписал его

Президент США Джо Байден раскритиковал проект бюджета временного финансирования правительства на 45 дней, до 17 ноября, за отсутствие помощи Украине, заявив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.
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