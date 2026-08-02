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Власти упростят работу автолавок и фудтраков с 1 сентября

Власти упростят работу автолавок и фудтраков с 1 сентября

Законодательные поправки впервые разграничат понятия мобильной и стационарной нестационарной торговли, сняв избыточные требования к транспорту и размещению объектов, сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

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