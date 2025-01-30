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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич: «Никс» входят в Топ-5 претендентов на титул»

«Денвер» уступил «Нью-Йорку» в гостях. «Никс» одержали 5-ю победу подряд и отстают от идущего 2-м на Востоке «Бостона» на 1 победу.

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