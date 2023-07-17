Военное обозрение

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«Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста

«Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста

В Киеве пока никак не отреагировали на повреждение Крымского моста, официальных заявлений со стороны представителей киевского режима пока не последовало, но некоторые комментарии все же появились.

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