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Куриный бульон с жареными клецками

Куриный бульон с жареными клецками

Легкий, но при этом сытный суп, а все за счет кусочков теста! Обжаривать клецки необязательно — их можно сразу добавить в бульон, но в таком случае блюдо придется поварить еще некоторое время, чтобы тесто полностью приготовилось.

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