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Огромная благодарность тем, кто поддерживает помощь ребятам на фронте.

Огромная благодарность тем, кто поддерживает помощь ребятам на фронте.

Во время приёма животных от военных так или иначе заходит разговор о текущей фронтовой ситуации. Часто мы понимаем, что у нас и детекторы, и электроника, а у ребят из средств защиты только “Авось” и надежда на лучшее, и работа совсем на нулевых точках.

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