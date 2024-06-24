Огромная благодарность тем, кто поддерживает помощь ребятам на фронте.

Во время приёма животных от военных так или иначе заходит разговор о текущей фронтовой ситуации. Часто мы понимаем, что у нас и детекторы, и электроника, а у ребят из средств защиты только “Авось” и надежда на лучшее, и работа совсем на нулевых точках.