Музыкант Левшин: после смерти мужа Ротару резко изменила отношение к России

Бывший гитарист Пугачевой и заслуженный артист России Александр Левшин в интервью для издания NEWS.ru заявил, что популярная когда-то в СССР певица София Ротару очень изменилась после ухода из жизни её мужа, музыканта Анатолия Евдокименко.
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