За последние 2,5 месяца боевых действий ВС РФ показали, что могут и готовы воевать серьёзно. Украину будут полностью зачищать от всего опасного для России.
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Свежие комментарии
- Россия как альтер...
- Россия как альтер...
- Россия как альтер...
Хотелось бы верить...
НЕ КАЖИ ГОП...ПОЖУЁМ...УВИДИМ...
Мы не европейцы, однозначно, и я им не хочу быть, для меня там всё чужое, как и само население, которое из века в век совершало походы на нашу Россию. Пошли они подальше и желательно наХ. Закрыть им все трубы, а олигархавью сказать, что если украдкой будете с Европой торговать, всё будет национализировано.