Мистика от Павшего. Для каждого микроба мы вселенная. И от еды зависит существование у них.
Микромир..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мистика от Павшего. Для каждого микроба мы вселенная. И от еды зависит существование у них.
Свежие комментарии