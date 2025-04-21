В Вельске ко Дню Победы переименуют улицу

В городе появится улица Героя Советского Союза Михаила Баландина, сообщает региональная прокуратура.В Вельске улицу Пионерская переименуют в улицу Героя Советского Союза, работника прокуратуры Архангельской области Михаила Баландина.
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