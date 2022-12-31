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«Главное – будьте здоровыми и всегда счастливыми, с вами я!» Константин Сутормин поздравил с наступающим

Константин Сутормин записал новогоднее поздравление для читателей Sports.ru. «Привет всем тем, кто читает Sports.

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