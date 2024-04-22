Косачёв назвал безответственным заявление о готовности Польши разместить ЯО США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в разговоре с RT раскритиковал заявление президента Польши Анджея Дуды о возможном размещении ядерного оружия США на польской территории, назвав его "абсолютно безответственным".
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