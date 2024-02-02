Оператор франшизы "Последний Богатырь" Капинос умер в возрасте 48 лет

ТАСС/Вадим Тараканов На 49-м году жизни скончался оператор Павел Капинос, снявший фильмы "Последний богатырь: корень зла", "Последний богатырь: посланник тьмы", сообщила в своем Telegram-канале кинорежиссер и сценаристка Анна Меликян.
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