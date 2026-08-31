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ТАСС

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Москвичи выбрали имя для необычной овцы с "Городской фермы" на ВДНХ

Москвичи выбрали имя для необычной овцы с "Городской фермы" на ВДНХ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин - детям" проголосовали за имя Ириска для маленькой овцы породы уэссан, которая в конце июня родилась на "Городской ферме" на ВДНХ.

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