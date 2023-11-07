С наступлением осенне-зимнего периода кошки часто застревают под капотом автомобиля. Ничего не подозревающие водители как обычно с утра заводят двигатель, трогаются с места, а потом слышат отчаянное мяукание откуда-то из машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии