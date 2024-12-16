🚔За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 472 нарушения ПДД, задержаны 11 нетрезвых водителей ДТП с пострадавшим произошло в Новоаннинском районе.
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🚔За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 472 нарушения ПДД, задержаны 11 нетрезвых водителей ДТП с пострадавшим произошло в Новоаннинском районе.