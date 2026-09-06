От Ксении Собчак до Елены Ханги: известные российские телеведущие с еврейскими корнями

Экранные образы многих звезд отечественного ТВ давно стали привычными, но их семейные истории чаще всего остаются за кадром.
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