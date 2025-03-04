Православные почтут Козельщанскую икону Божией Матери 5 марта 2025 года Дмитрий Савенков5 марта 2025 года православные верующие России и других стран отмечают день, посвященный Козельщанской иконе Божией Матери.
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