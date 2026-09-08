Суд приставлары бурычын түләмәгән Татарстан фирмасының автомобильләренә арест салган

Суд приставлары Болгар шәһәрендә коммерция фирмасына караган ике Haval автомобиленә арест салган. Бу хакта Россия Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча баш идарәсе хәбәр итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым