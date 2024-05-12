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Штурм в Харьковской области продолжается: Группировка "Север" освободила ещё 4 населённых пункта

Штурм в Харьковской области продолжается: Группировка "Север" освободила ещё 4 населённых пункта

Наши бойцы всё дальше и дальше продвигаются в Харьковской области. Группировка "Север" освобождает населённые пункты в ходе штурмовых действий.

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