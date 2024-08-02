Шоу «Поющие мосты» посвятили памяти Владимира Ходырева

Над Невой прозвучала инструментальная и вокальная музыка Петра Чайковского с голосом почетного гражданина Санкт-Петербурга Ирины Богачевой В ночь с 2 на 3 августа и в ночь с 3 на 4 августа в Петербурге состоялось звуковое шоу «Поющие мосты».